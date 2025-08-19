Госсекретарь США рассказал о «самой надежной» гарантии безопасности Украины

Украинская сторона в ходе переговоров с США в Белом доме 18 августа заявила, что в качестве «самой надежной» гарантии безопасности желает сохранить свою «сильную армию». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

«Украинцы заявили нам, что самая надежная гарантия безопасности, которую они могут предложить в отношении своего будущего, — это наличие сильной армии, и это еще один шаг вперед (в переговорах. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме заявил о начале подготовки прямой встречи президента Украины с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский допустил «пропорциональный обмен» территорий.