Командование украинских войск перебросило новые подразделения на Сумское направление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), — уточнил источник агентства.

При этом он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не предпринимали никаких активных действий на Теткинском и Глушковском участках фронта.

18 августа в российских силовых структурах рассказали, что командование украинских войск перебросило отряды наемников из Колумбии в Сумскую область. Перед ними была поставлена задача вернуть утраченные позиции на территории региона.

В тот же день журналисты РИА Новости со ссылкой на источник написали, что ВСУ несут крупные потери, выполняя приказ главнокомандующего армией страны Александра Сырского о возвращении позиций в Сумской области. Как заявили в российских силовых структурах, офицеры украинских войск бросили в бой все имеющиеся ресурсы только для того, чтобы зайти во фланги группировки «Север» в составе Вооруженных сил РФ в населенном пункте Юнаковке.

Ранее в Сумской области пропала группа мобилизованных солдат ВСУ.