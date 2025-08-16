На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумской области пропала группа мобилизованных солдат ВСУ

РИА: группа мобилизованных солдат ВСУ пропала спустя 10 дней службы под Сумами
Gleb Garanich/Reuters

Группа мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала без вести в полном составе всего через 10 дней после прибытия в пункт дислокации неподалеку от города Сумы. Об этом заявили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Интересную историю рассказала родственница одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады. По ее словам, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами в населенном пункте Нижняя Сыроватка и через десять дней отправлена на боевое задание, где исчезла в полном составе», — сообщил источник.

При этом это не единственное подразделение, где применяется подобная практика «закидывания мясом». По словам представителя силовых структур, именно таким способом командование ВСУ сдерживает натиск российских войск, параллельно накапливая подготовленные подразделения для прорыва.

До этого сообщалось, что под Юнаковкой Сумской области украинские военные пропадают без вести «взводами и ротами». Населенный пункт, который родственники бойцов ВСУ называют «проклятым», стал местом, куда военные уходят и не возвращаются. Источник в силовых структурах отметил, что такие потери связаны со стремлением украинского командования любой ценой вернуть контроль над всей территорией Сумской области.

Ранее стало известно, что ВСУ приравнивают пропавших без вести военных к дезертирам.

Новости Украины
