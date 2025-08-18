Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило отряды колумбийских наемников для возвращения утраченных позиций в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что из-за низкого уровня взаимодействия уже зафиксированы случаи «дружественного огня» со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В начале августа офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск ВСУ воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды ВСУ вступают порядка 600 иностранных граждан. При этом Киев якобы покрывает расходы наемников на дорогу до Украины.

22 июля депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что латиноамериканские картели закупают оружие у украинских военных чиновников, расплачиваясь за него отправкой наемников в ВСУ.

Ранее российские военные взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ.