Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут крупные потери, выполняя приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вернуть позиции в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Соответствующее задание получило командование оперативно-тактической группировки «Сумы».

По словам собеседника агентства, не считаясь с потерями, украинское командование бросило в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги российской группировка войск «Север» в Юнаковке.

17 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что военные РФ за неделю улучшили тактическое положение у Юнаковки Сумской области и заняли новые позиции.

Также в силовых структурах РФ сообщали, что в районе Степового и Алексеевки Сумской области наблюдается временное затишье: украинские войска не ведут активных боевых действий. Пауза в активности была связана, в том числе, с приездом Сырского в пункт управления 95-й бригады.

Ранее российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, заблудившихся в Сумской области.