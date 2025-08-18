На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о крупных потерях ВСУ в Сумской области

РИА: ВСУ несут крупные потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции в Сумах
Roman Chop/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут крупные потери, выполняя приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вернуть позиции в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Соответствующее задание получило командование оперативно-тактической группировки «Сумы».

По словам собеседника агентства, не считаясь с потерями, украинское командование бросило в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги российской группировка войск «Север» в Юнаковке.

17 августа военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что военные РФ за неделю улучшили тактическое положение у Юнаковки Сумской области и заняли новые позиции.

Также в силовых структурах РФ сообщали, что в районе Степового и Алексеевки Сумской области наблюдается временное затишье: украинские войска не ведут активных боевых действий. Пауза в активности была связана, в том числе, с приездом Сырского в пункт управления 95-й бригады.

Ранее российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, заблудившихся в Сумской области.

