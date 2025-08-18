На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыто число неофициальных жен у не вернувшихся с фронта участников СВО

«Ведомости»: у 92 не вернувшихся с фронта участников СВО были неофициальные жены
Сергей Бобылев/РИА Новости

У 92 не вернувшихся с фронта участников специальной военной операции (СВО) на Украине были неофициальные жены. Об этом рассказала в интервью «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Она пояснила, что эти данные получены от Минобороны при подготовке законопроекта о материальном обеспечении женщин, проживавших с участниками СВО до их гибели на СВО. По словам Останиной, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова сделала запрос в Верховный суд, чтобы узнать, сколько россиянок претендуют на наследство участников СВО, не вернувшихся с фронта. В суде вместо точного количества сказали: «Единицы».

«В министерстве обороны назвали цифру — 92 женщины. Других цифр ни в комитете по обороне, ни у нас нет. Статистики никакой нет», — сообщила Нина Останина.

В июле комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в законопроект, которые разрешают получать льготы гражданским женам не вернувшихся домой участников СВО. Однако женщинам необходимо доказать, что они вместе с бойцами проживали в течение трех лет до призыва или заключения контракта и, кроме того, вели общее хозяйство. Также на льготы будет влиять наличие общего несовершеннолетнего ребенка.

Ранее правительство одобрило выплаты на жилье для вдов участников СВО.

