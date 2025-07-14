На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство одобрило выплаты на жилье для вдов участников СВО

ТАСС: жены солдат СВО смогут получить выплаты на покупку жилья
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Жены не вернувшихся с линии боевого соприкосновения солдат спецоперации на Украине смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

«Решение принято по обращениям депутатов Госдумы и представителей общественности», — говорится в сообщении.

По данным правительства, инициатива затронет нуждающихся в улучшении жилищных условий жен солдат СВО, не вступивших в повторный брак и воспитывающих одного ребенка или нескольких детей. При этом выплата будет предоставляться гражданам до 35 лет и для семей с детьми. Согласно постановлению, предоставленные средства будут составлять не менее 35% стоимости жилья.

Перечисленные деньги можно будет потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

До этого уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила правительству разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации инвалидов из числа участников СВО.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами