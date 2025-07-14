Правительство одобрило выплаты на жилье для вдов участников СВО

Жены не вернувшихся с линии боевого соприкосновения солдат спецоперации на Украине смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

«Решение принято по обращениям депутатов Госдумы и представителей общественности», — говорится в сообщении.

По данным правительства, инициатива затронет нуждающихся в улучшении жилищных условий жен солдат СВО, не вступивших в повторный брак и воспитывающих одного ребенка или нескольких детей. При этом выплата будет предоставляться гражданам до 35 лет и для семей с детьми. Согласно постановлению, предоставленные средства будут составлять не менее 35% стоимости жилья.

Перечисленные деньги можно будет потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

До этого уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила правительству разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации инвалидов из числа участников СВО.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.