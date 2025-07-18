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В Госдуме одобрили поправки о льготах гражданским женам погибших участников СВО

Комитет ГД одобрил поправки о праве на льготы гражданских жен погибших бойцов СВО
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, которые устанавливают условия получения льгот гражданскими женами не вернувшихся домой участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Текст поправок опубликован в думской электронной базе.

Поправками предлагается также дополнить законопроект о предельном сроке выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые в ходе боевых действий получили ранения, препятствующие продолжению военной службы.

Помимо этого, поправки предлагают установление льгот для гражданских жен участников СВО, которые не вернулись из зоны спецоперации, если будут установлены факты ведения общего хозяйства, а также совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта. Также на льготы будет влиять наличие общего несовершеннолетнего ребенка.

Однако факт совместного проживания не будет устанавливаться в случае, если участник спецоперации или его сожительница в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке, отмечается в тексте документа.

15 июля сообщалось, что Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о признании фактических брачных отношений для гражданских жен участников СВО, которые не вернулись с фронта. Один источник сообщал, что высокопоставленные депутаты хотят принять участие в его доработке, тогда как другие не исключают, что в принципе в ближайшее время законопроект принят не будет.

До этого правительство РФ приняло постановление, согласно которому жены не вернувшихся с линии боевого соприкосновения солдат спецоперации на Украине смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

Ранее из зоны СВО вывезли на бронетехнике котов, которых принял Театр кошек Куклачева.

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