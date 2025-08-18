На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрывы в Одессе привели к мощным пожарам

На видео попали мощные пожары после взрывов в Одессе
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 18 августа Вооруженные силы России нанесли удары по Одессе, которые привели к мощным пожарам. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах, опубликованных каналом, запечатлены огромные столбы огня и дыма.

По данным военкоров, под удар попали объекты «Новой почты», которая использовалась как логистический центр для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также терминалы нефтяной компании SOCAR.

Накануне вечером сообщалось, что в Харькове и Сумах в восточной части Украины были зафиксированы прилеты баллистических ракет. По данным местных пабликов, в Харькове под удар попал Индустриальный район, а в Сумах — учебное заведение. Также взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил прилеты баллистики в Индустриальном районе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Новость дополняется.

