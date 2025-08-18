Появились кадры удара по азербайджанским топливным объектам на Украине

Появились кадры удара ВС России по объектам азербайджанской SOCAR в Одессе

Появились видео после удара Вооруженных сил России по объекту топливно-энергетической инфраструктуры азербайджанской компании SOCAR в Одессе. Кадры последствий публикует Minval в своем Telegram-канале.

На видеоролике виден высокий столб дыма и пожар. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что к устранению последствий удара привлекли более 100 спасателей, бойцов национальной гвардии и местных пожарных команд. Для тушения огня на нефтяной станции привлекли также пожарный поезд Укрзализныци.

18 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ нанесли удары по объектам «Новой почты», которая является логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также терминалам нефтяной компании SOCAR.

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил предыдущие авиаудары России — по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR.

Позднее появилась информация о том, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине.

Ранее российская армия ударила по складу с украинскими ракетами «Сапсан».