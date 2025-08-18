Украинский беспилотник, перехваченный над Смоленской АЭС, при падении сдетонировал. В результате повреждены окна в здании энергоблока №3, пишет РИА Новости, ссылаясь на «Росатом».

«‎При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет», — сказали в компании.

Накануне над Смоленской АЭС подавили украинский беспилотник. По данным Федеральной службы безопасности РФ, ударный дрон «Спис» украинского производства был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы.

В этот же день губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении атаки дронов украинских войск. Он уточнил, что дрон был уничтожен Воздушно-космическими силами РФ. Глава региона призвал местных жителей не приближаться к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения. Также он напомнил, что в регионе действует запрет на распространение сведений о работе систем противовоздушной обороны и последствиях применения беспилотников.

Ранее появилось фото беспилотника, пытавшегося ударить по Смоленской АЭС.