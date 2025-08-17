На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось фото беспилотника, пытавшегося ударить по Смоленской АЭС

ФСБ показала украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Смоленскую АЭС
true
true
true
close
ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала фото украинского беспилотника, которым пытались атаковать Смоленскую АЭС. Его публикует РИА Новости.

На фото виден лежащий на земле дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ)

17 августа в ФСБ сообщили о подавлении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Смоленской АЭС. Сотрудники службы сорвали террористическую атаку украинского ударного дрона «Спис».

17 июля губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении атаки БПЛА ВСУ. Он уточнил, что дрон был уничтожен Воздушно-космическими силами РФ. Глава региона призвал местных жителей не приближаться к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения. Также он напомнил, что в регионе действует запрет на распространение сведений о работе систем противовоздушной обороны и последствиях применения беспилотников.

Ранее в Воронежской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина.

