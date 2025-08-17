В Смоленской области отразили атаку украинского дрона

Губернатор Анохин: в Смоленской области сбили один украинский БПЛА

Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать Смоленскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, дрон был уничтожен Воздушно-космическими силами РФ.

«На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении.

Глава региона призвал местных жителей не приближаться к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения. Также он напомнил, что в Смоленской области действует запрет на распространение сведений о работе систем противовоздушной обороны и последствиях применения беспилотников.

Утром 17 августа пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над российской территорией сбили 46 украинских дронов. Атака продолжалась с 22:55 до 6:00 мск.

Больше всего летательных аппаратов — 16 — перехватили в Белгородской области. В Нижегородской области уничтожили 14 целей, в Воронежской области — девять, в Брянской области — три. По одному беспилотнику ликвидировали в Калужской, Смоленской, Курской и Орловской областях.

Ранее в Воронежской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина.