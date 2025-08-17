На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Смоленской области отразили атаку украинского дрона

Губернатор Анохин: в Смоленской области сбили один украинский БПЛА
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать Смоленскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, дрон был уничтожен Воздушно-космическими силами РФ.

«На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении.

Глава региона призвал местных жителей не приближаться к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения. Также он напомнил, что в Смоленской области действует запрет на распространение сведений о работе систем противовоздушной обороны и последствиях применения беспилотников.

Утром 17 августа пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над российской территорией сбили 46 украинских дронов. Атака продолжалась с 22:55 до 6:00 мск.

Больше всего летательных аппаратов — 16 — перехватили в Белгородской области. В Нижегородской области уничтожили 14 целей, в Воронежской области — девять, в Брянской области — три. По одному беспилотнику ликвидировали в Калужской, Смоленской, Курской и Орловской областях.

Ранее в Воронежской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами