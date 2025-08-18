Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле

Хуситы заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

Силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Ракетные войска в рамках военной операции атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе (Бен-Гурион в Тель-Авиве. — «Газета.Ru») гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2», — написал представитель «Ансар Аллах».

Сариа добавил, что операция достигла своей цели. По его словам, в результате удара авиагавань приостановила свою работу.

12 августа телеканал Al Masirah сообщил, что хуситы атаковали «стратегические объекты» на территории Израиля. Шесть беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем израильским стратегическим объектам в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы. Утверждалось, что все цели были успешно поражены.

Ранее хуситы дважды атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион.