На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле

Хуситы заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
true
true
true
close
Chen Junqing/Global Look Press

Силы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Ракетные войска в рамках военной операции атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе (Бен-Гурион в Тель-Авиве. — «Газета.Ru») гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2», — написал представитель «Ансар Аллах».

Сариа добавил, что операция достигла своей цели. По его словам, в результате удара авиагавань приостановила свою работу.

12 августа телеканал Al Masirah сообщил, что хуситы атаковали «стратегические объекты» на территории Израиля. Шесть беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем израильским стратегическим объектам в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы. Утверждалось, что все цели были успешно поражены.

Ранее хуситы дважды атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами