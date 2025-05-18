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Хуситы дважды атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион

Представитель хуситов Сариа заявил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион
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Nir Elias/Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель вооруженных сил группировки Яхья Сариа в эфире принадлежащего телеканала Al Masirah, передает ТАСС.

«Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — «Газета.Ru») с использованием двух баллистических ракет», — сказал Сариа, отметив, что один из ударов был нанесен «гиперзвуковой» ракетой «Палестина-2».

По его словам, операция достигла своей цели — авиасообщение в аэропорту было приостановлено на час.

В ночь на 18 мая Армия обороны Израиля сообщила, что израильские системы противовоздушной обороны перехватили выпущенную из Йемена ракету.

В последние время хуситы периодически атакуют израильский аэропорт. В ответ на одну из этих атак израильские войска ударили по трем портам в Йемене.

Ранее хуситы рассказали, какие суда будут атаковать в Красном море.

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