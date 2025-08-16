Силовики заявили, что ВСУ сосредоточили силы в Новоконстантиновке

Украинское командование поставило задачу любой ценой взять село Новоконстантиновка в Запорожская области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на силовиков.

По данным агентства, ВСУ сосредоточил основные усилия в этом населенном пункте. В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения сил специальных операций.

«225-му отдельному штурмовому полку поставлена задача любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений генштаба ВСУ», — заявил источник агентства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания ставки заявил, что страна направит дополнительные силы для усиления своих позиций в районе Доброполья и на других направлениях.

Он также сообщил, что ВСУ успешно противодействуют российским войскам, которые пытаются закрепиться на Покровском (Красноармейском) направлении.

Ранее Минобороны показало кадры боев за Александроград.