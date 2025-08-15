На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали протоиерей и его сыновья

Балицкий: протоиерей и двое его сыновей пострадали при атаке БПЛА на Запорожье
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на гражданский автомобиль в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, ранения получили протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей в возрасте 16 и 19 лет.

«Их жизни ничего не угрожает», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что в результате удара транспортное средство загорелось. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС РФ, при этом во время тушения пожара их машина получила повреждения.

«Среди личного состава пострадавших нет», — отметил Балицкий.

Он добавил, что атакам БПЛА также подверглись село Новомлиновка в Куйбышевском муниципальном округе и села Луговка, Октябрьское в Токмакском муниципальном округе. В последних двух населенных пунктах были повреждены несколько домовладений.

10 августа украинские военные с помощью артиллерийских орудий обстреляли Васильевку в Запорожской области. После атаки в городе выявили повреждения многоквартирного дома, прилегающей территории и одного автомобиля.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Пологовском районе Запорожской области.

