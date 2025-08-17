Житель Воронежской области получил ранение в результате атаки БПЛА

Гусев: силы ПВО сбили пять БПЛА, ранен монтер и повреждена ЛЭП

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили около пяти беспилотников над тремя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции», — написал он.

Пострадавшего доставили в больницу.

По словам Гусева, обломки сбитого дрона повредили линию электропередачи (ЛЭП) на железнодорожной станции, из-за чего было задержано несколько поездов. В ближайшее время специалисты начнут ремонтировать ЛЭП.

Губернатор отметил, что в том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Сотрудники МЧС уже тушат пожар.

Также в одном из муниципалитетов произошло возгорание газовой трубы.

Гусев предупредил, что в трех муниципалитетах сохраняется опасность атаки беспилотников.

Два часа назад глава региона сообщил, что обломки сбитых беспилотников повредили остекление в нескольких квартирах Воронежа.

По данным Telegram-канала SHOT, серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области. Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырех взрывов в небе над городом, а также видели вспышки. Также о взрывах сообщили жители Воронежа и города Россошь.

