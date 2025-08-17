На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Воронежской области получил ранение в результате атаки БПЛА

Гусев: силы ПВО сбили пять БПЛА, ранен монтер и повреждена ЛЭП
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили около пяти беспилотников над тремя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции», — написал он.

Пострадавшего доставили в больницу.

По словам Гусева, обломки сбитого дрона повредили линию электропередачи (ЛЭП) на железнодорожной станции, из-за чего было задержано несколько поездов. В ближайшее время специалисты начнут ремонтировать ЛЭП.

Губернатор отметил, что в том же районе загорелся магазин и вещевой рынок. Сотрудники МЧС уже тушат пожар.

Также в одном из муниципалитетов произошло возгорание газовой трубы.

Гусев предупредил, что в трех муниципалитетах сохраняется опасность атаки беспилотников.

Два часа назад глава региона сообщил, что обломки сбитых беспилотников повредили остекление в нескольких квартирах Воронежа.

По данным Telegram-канала SHOT, серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области. Очевидцы сообщили, что слышали не менее четырех взрывов в небе над городом, а также видели вспышки. Также о взрывах сообщили жители Воронежа и города Россошь.

Ранее на Украине выдвинули обвинения губернатору Воронежской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами