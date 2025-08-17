На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Колумбийские наемники пожаловались на плохое отношение командиров ВСУ

Экс-военный Мансур: наемники ВСУ из Колумбии хотят покинуть Украину
Многие наемники из Колумбии хотят уехать с Украины из-за плохого к ним отношения со стороны нанимателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отставного колумбийского военного Альфонсо Мансура.

По данным агентства, мужчина посетил город Луцк в Волынской области Украины. Он отправился в поездку в рамках работы над докторской диссертацией, посвященной теме наемничества.

«На Украине многим колумбийцам иногда не платят <...>. Многие из тех [наемников], у кого я брал интервью, хотели как можно скорее уехать оттуда», — рассказал Мансур.

Он добавил, что его соотечественники хотят покинуть Украину и отправиться работать в Польшу.

Как отметил бывший военный, большое количество колумбийцев в Луцке жаловались на плохое отношение к ним командиров. Они рассказывали, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) «гонят их на передовую» только из-за того, что они являются гражданами Колумбии.

10 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что командование ВСУ отправляет на фронт «самые мерзкие отбросы человечества». Речь идет о наемниках из картелей Мексики и Колумбии. Российский политик подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил РФ быстро уничтожают мексиканских и колумбийских наемников на поле боя.

Ранее журналисты сообщили, что вступившие в ВСУ мексиканские наемники готовятся к нападению на США.

