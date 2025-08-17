Российский военный сбил несколько беспилотников ВСУ из автомата

Российский военный сбил несколько вражеских беспилотников из огнестрельного оружия. Об этом рассказали в Минобороны России.
Ефрейтор Максим Мингазудинов, сопровождая группу российских военнослужащих, уничтожил несколько атакующих украинских БПЛА.
«Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения», — сообщили в Минобороны.
До этого сообщалось, что украинские бойцы заблудились в Сумской области из-за низкого уровня подготовки и попали в плен Вооруженным силам РФ. Одним из взятых в плен военнослужащих стал пожилой солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шелест.
До этого сообщалось, что военнослужащие ВСУ перед боевым заданием оставляют оружие НАТО и берут с собой автоматы Калашникова.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к вторжению в Курскую область.