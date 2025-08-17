МО: боец ВС России сбил несколько БПЛА ВСУ из автомата

Российский военный сбил несколько вражеских беспилотников из огнестрельного оружия. Об этом рассказали в Минобороны России.

Ефрейтор Максим Мингазудинов, сопровождая группу российских военнослужащих, уничтожил несколько атакующих украинских БПЛА.

«Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения», — сообщили в Минобороны.

До этого сообщалось, что украинские бойцы заблудились в Сумской области из-за низкого уровня подготовки и попали в плен Вооруженным силам РФ. Одним из взятых в плен военнослужащих стал пожилой солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шелест.

До этого сообщалось, что военнослужащие ВСУ перед боевым заданием оставляют оружие НАТО и берут с собой автоматы Калашникова.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к вторжению в Курскую область.