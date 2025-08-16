В трех российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА

В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, возможно замедление мобильного интернета. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Также об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Дагестана объявило региональное ГУ МЧС. В ведомстве заявили, что по возможности местным жителям нужно оставаться дома.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что возможны перебои в работе мобильного интернета и призвали к бдительности и осторожности.

Кроме того, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что на территории региона объявлен режим беспилотной опасности.

«Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — сообщил он.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские войска ударили по электроподстанции в Рыльске. В результате был перебит провод, произошло нарушение электроснабжения в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе. Хинштейн уточнил, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения и восстановили электроснабжение.

Ранее жителям ЛНР запретили размещать в сети фото и видео с мест атак ВСУ.