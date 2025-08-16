В трех российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, возможно замедление мобильного интернета. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Также об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Дагестана объявило региональное ГУ МЧС. В ведомстве заявили, что по возможности местным жителям нужно оставаться дома.
«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что возможны перебои в работе мобильного интернета и призвали к бдительности и осторожности.
Кроме того, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что на территории региона объявлен режим беспилотной опасности.
«Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — сообщил он.
До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские войска ударили по электроподстанции в Рыльске. В результате был перебит провод, произошло нарушение электроснабжения в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе. Хинштейн уточнил, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения и восстановили электроснабжение.
Ранее жителям ЛНР запретили размещать в сети фото и видео с мест атак ВСУ.