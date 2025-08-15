На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителям ЛНР запретили размещать в сети фото и видео с мест атак ВСУ

Глава ЛНР подписал указ о запрете размещения в сети фото и видео с мест атак ВСУ
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Жителям Луганской народной республики (ЛНР) запретили размещать в сети фото и видео с мест атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подписании соответствующего указа рассказал глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Эта вынужденная мера позволит предотвратить утечку информации, которой могут воспользоваться ВСУ для повторных ударов. А значит, защитит жизнь и здоровье людей, поможет нашим военным более эффективно выполнять боевые задачи», — объяснил он.

Пасечник уточнил, что запрет распространяется на публикацию в СМИ, мессенджерах, социальных сетях материалов фиксирующих места и последствия ударов, падение ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), детонацию боеприпасов, которые позволяют определить места расположения военных, топливно-энергетических и промышленных объектов.

По словам главы ЛНР, запрещенные материалы будут удаляться из открытых источников в сети.

В июле губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, который вводит запрет на распространение информационных материалов, раскрывающих дислокацию объектов министерства обороны РФ.

В документе отмечается, что запрет на распространение фото- и видеоматериалов, а также сведений о последствиях применения беспилотных аппаратов, транспортных средств, ракет или иных средств поражения действует на период режима среднего уровня реагирования.

Ранее в Тамбовской области запретили публиковать и распространять информацию о БПЛА.

