ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ )атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня днем вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию «Рыльск 110кВ» в городе Рыльске», — сообщил он.

По словам врио губернатора, в результате удара был перебит провод, из-за чего произошло нарушение электроснабжения в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции.

Хинштейн уточнил, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В ночь на 15 августа украинские дроны атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. 45-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщал врио главы региона, все пострадавшие получат компенсацию. Специалистам предстоит определить, подлежит ли здание восстановлению.

По данным Следственного комитета России, число пострадавших в результате ночной атаки дронов ВСУ на Курск увеличилось до 17 человек.

Ранее Хинштейн показал кадры с последствиями атаки ВСУ на Курск.