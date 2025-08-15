На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ )атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня днем вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию «Рыльск 110кВ» в городе Рыльске», — сообщил он.

По словам врио губернатора, в результате удара был перебит провод, из-за чего произошло нарушение электроснабжения в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции.

Хинштейн уточнил, что аварийные бригады оперативно устранили все повреждения. В настоящее время электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В ночь на 15 августа украинские дроны атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. 45-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщал врио главы региона, все пострадавшие получат компенсацию. Специалистам предстоит определить, подлежит ли здание восстановлению.

По данным Следственного комитета России, число пострадавших в результате ночной атаки дронов ВСУ на Курск увеличилось до 17 человек.

Ранее Хинштейн показал кадры с последствиями атаки ВСУ на Курск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами