Глава ЛНР заявил, что украинским войскам приказали увеличить обстрелы региона

Украинские военнослужащие получили приказ увеличить количество атак на Луганскую народную республику (ЛНР) с применением ударных дронов и оперативно-тактических крылатых ракет. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, Киев активизировал обстрелы российской территории ради срыва встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В настоящее время ударам подвергаются не только приграничные районы, но и населенные пункты в тылу.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины — «Газета.Ru») получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики <...>. Есть и вероятность увеличения числа диверсий», — подчеркнул глава ЛНР.

Он добавил, что силовые структуры держат ситуацию в республике под контролем.

На этом фоне Пасечник обратился к жителям региона, призвав их быть бдительными и не игнорировать возможные угрозы. Также он попросил граждан не фотографировать и не снимать на видео работу российских средств противовоздушной обороны, не публиковать такие кадры в социальных сетях.

Ранее в ЛНР при атаке украинского беспилотника на автомобиль пострадали пожилые супруги.