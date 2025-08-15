На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликованы кадры последствий атаки украинской армии на Курск

Хинштейн показал последствия ночной атаки ВСУ на Курск
Появились кадры последствий ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Их опубликовал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Хинштейн выехал к дому, который минувшей ночью атаковали украинские войска.

«‎Службы занимаются устранением последствий: организован разбор завалов, вывоз мусора. Комиссия проводит обследование, оценивают масштаб и характер повреждений», — написал врио губернатора.

Он добавил, что по внешним признакам здание можно восстановить, однако этот вопрос решится после осмотра специалистами.

В ночь на 15 августа ВСУ атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. 45-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. По последним данным Хинштейна, в результате атаки на административный центр пострадали 12 человек. Им выплатят компенсацию.

После атаки дронов в многоэтажном доме начался пожар, его удалось оперативно ликвидировать сотрудникам МЧС.

Ранее военный эксперт раскрыл детали комбинированной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону.

Атаки на Курскую область
