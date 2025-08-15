Опубликованы кадры последствий атаки украинской армии на Курск

Появились кадры последствий ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Их опубликовал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Хинштейн выехал к дому, который минувшей ночью атаковали украинские войска.

«‎Службы занимаются устранением последствий: организован разбор завалов, вывоз мусора. Комиссия проводит обследование, оценивают масштаб и характер повреждений», — написал врио губернатора.

Он добавил, что по внешним признакам здание можно восстановить, однако этот вопрос решится после осмотра специалистами.

В ночь на 15 августа ВСУ атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. 45-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. По последним данным Хинштейна, в результате атаки на административный центр пострадали 12 человек. Им выплатят компенсацию.

После атаки дронов в многоэтажном доме начался пожар, его удалось оперативно ликвидировать сотрудникам МЧС.

