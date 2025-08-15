На Украине заявили о пленении граждан из 32 стран

ГУР Украины: в плену у ВСУ находятся более 100 граждан из 32 стран

Более 100 граждан из 32 стран, за исключением РФ, в настоящее время находятся в плену на Украине. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам пленных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

В заявлении отмечается, что большинство попавших в плен иностранцев — выходцы из стран Центральной Азии.

«Сейчас на первом месте Узбекистан, на втором — Таджикистан. Среди лидеров по количеству также Непал, Белоруссия, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас наблюдается рост числа иностранцев в рядах Вооруженных сил РФ.

14 августа Москва и Киев осуществили очередной обмен пленными военнослужащими. РФ вернула 84 бойца с территории Украины, передав ей столько же солдат.

Изначально освобожденных российских военных доставили в Белоруссию, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже самолет с военнослужащими прибыл в Московскую область. Мужчин разместили в медицинских учреждениях министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее вычеркнутые из списков на обмен пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что чувствуют.