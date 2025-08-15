В Курске ликвидировали пожар, возникший после атаки на жилой дом

Хинштейн: пожар, начавшийся после атаки ВСУ на дом в Курске, ликвидирован

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, начавшийся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сейчас завершена проливка конструкций. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Утром отработает комиссия, зафиксирует повреждения. Все обязательно восстановим», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что также специалисты определят, подлежит ли здание восстановлению. В случае положительного решения дом отремонтируют. На время работ власти разместят жителей в пунктах временного размещения (ПВР) или компенсируют затраты на аренду жилья, отметил врио губернатора.

В ночь на 15 августа ВСУ атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска, в результате чего одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще шесть человек пострадали. Всем им оказывается медицинская помощь, подчеркнул Хинштейн.

Ранее в Курской области при ударе ВСУ по предприятию пострадал инженер.