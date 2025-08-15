На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курске ликвидировали пожар, возникший после атаки на жилой дом

Хинштейн: пожар, начавшийся после атаки ВСУ на дом в Курске, ликвидирован
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, начавшийся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сейчас завершена проливка конструкций. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Утром отработает комиссия, зафиксирует повреждения. Все обязательно восстановим», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что также специалисты определят, подлежит ли здание восстановлению. В случае положительного решения дом отремонтируют. На время работ власти разместят жителей в пунктах временного размещения (ПВР) или компенсируют затраты на аренду жилья, отметил врио губернатора.

В ночь на 15 августа ВСУ атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска, в результате чего одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, еще шесть человек пострадали. Всем им оказывается медицинская помощь, подчеркнул Хинштейн.

Ранее в Курской области при ударе ВСУ по предприятию пострадал инженер.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами