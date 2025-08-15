Следователи завели уголовное дело в связи с атакой ВСУ на Курск

СК РФ возбудил дело о теракте после ночной атаки ВСУ на Курск

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что из-за действий украинских войск пострадали 17 человек. Более того, повреждения получили несколько жилых домов и здание школы.

«Устанавливаются военнослужащие вооруженных формирований Украины, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их», — отметили в ведомстве.

Курск подвергся атаке со стороны ВСУ в ночь на 15 августа. Украинские военные нанесли удар по жилому дому в Железнодорожном районе. В результате пострадали несколько человек, одну 45-летнюю женщину спасти не удалось.

После удара в многоэтажном жилом доме начался пожар. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Теперь специалистам предстоит определить, подлежит ли здание восстановлению. В случае положительного решения дом отремонтируют, на время работ для жильцов организуют пункты временного размещения.

Ранее Хинштейн показал кадры с последствиями атаки ВСУ на Курск.