Российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников

МО: средства ПВО РФ сбили 14 украинских беспилотников
Olga Sokolova/Global Look Press

В течение трех часов российские средства ПВО сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские БПЛА были сбиты в период с 8 до 11 часов (мск).

«Из них 7 – над Белгородской областью, 6 – над Крымом, 1 – над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших в результате вражеской атаки не поступало.

В военном ведомстве сообщали, что в ночь на 15 августа российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала над регионами страны 53 украинских крылатых дрона. Больше всего их было сбито над Курской и Ростовской областями.

Как сообщил утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, всего над регионом перехватили 13 БПЛА. Он отмечал, что угроза атаки сохраняется. Для обеспечения безопасности граждан были приняты меры по временному ограничению работы мобильного интернета, отметил губернатор.

Ранее российский боец рассказал об отправленном ВСУ с дроном послании с угрозами семье.

