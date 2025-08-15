На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Увеличилось число пострадавших после ночной атаки ВСУ на Курск

Хинштейн: до 12 увеличилось количество пострадавших после атаки ВСУ на Курск
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Количество пострадавших после ночной атака Курск увеличилось до 12. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В ночь на 15 августа ВСУ атаковали многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. Всем им оказали медицинскую помощь, подчеркнул Хинштейн. Жильцов временно разместили в школе. В результате атаки пострадали не менее десяти человек, в том числе подросток. 45-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшим выплатят компенсацию, уточнил врио губернатора региона.

Позже Хинштейн сообщил, что сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в многоэтажке, начавшийся после атаки украинских дронов . Специалисты определят, подлежит ли здание восстановлению. В случае положительного решения дом отремонтируют. На время работ власти разместят жителей в пунктах временного размещения (ПВР) или компенсируют затраты на аренду жилья, отметил он.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь перехватили более 50 беспилотников ВСУ над Россией.

Атаки БПЛА на Россию
