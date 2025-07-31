В Запорожской области при атаке ВСУ на автомобиль погибли три человека, включая подростка

Балицкий: в Запорожской области при атаке на автомобиль погибли три человека

В результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Пологовском районе Запорожской области погибли три человека. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Среди жертв — женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения. Водитель транспортного средства, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения и госпитализирован.

Балицкий заявил о террористическом характере инцидента и подтвердил координацию с экстренными службами.

«Пострадавшему и семьям погибших будет оказана всесторонняя поддержка», — подчеркнул он.

30 июля Военнослужащие Вооруженных сил Украины совершили обстрел детской площадки в городе Васильевке Запорожской области, в результате чего пострадали двое детей. Как сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко, состояние детей стабильное.

Ранее Рогов заявил об открытии в Запорожской области нового участка фронта.