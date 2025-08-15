Беспилотники атаковали Ростовскую область

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — написал врио главы региона.

Слюсарь добавил, что в результате атаки дронов произошло несколько возгораний сухой травы. Огонь был быстро ликвидирован, отметил врио губернатора. Также, по словам врио главы региона, в селе Николаевка Неклиновского района в частном доме были посечены стены.

Несколькими часами ранее системы противовоздушной обороны сбили над территорией города Воронежа БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На всей территории Воронежской области сохранялся режим опасности атаки БПЛА.

Ранее в Татарстане запускавших беспилотник курсантов приняли за диверсантов.