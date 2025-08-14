В Татарстане запускавших беспилотник курсантов приняли за диверсантов

В Татарстане полиция приняла за диверсантов запускавших дроны курсантов военного училища. Об этом сообщает Telegram-канал «Записки ветерана».

Сотрудники полиции задержали расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан», который должен был совершить плановый облёт территории в интересах Минобороны России. Людей в камуфляже с беспилотником увидели на поле местные жители и немедленно вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали курсантов.

Telegram-канал назвал случившееся «несогласованностью действий между военными и полицией» и призвал СМИ не распространять об инциденте недостоверную информацию.

6 мая прокуратура напомнила об ответственности за несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов в воздушном пространстве Москвы.

4 мая МВД предупредило об ответственности за несанкционированный запуск беспилотных летательных аппаратов в Москве.

Ранее сообщалось, что в России охранники получили право стрелять по беспилотникам.