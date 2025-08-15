На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о пожаре в результате атаки беспилотника ВСУ на Курск

SHOT: пожар начался в жилом доме в Курске после атаки ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Курск, в результате чего предварительно пострадали несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Это случилось в районе часа ночи, после звука мощного взрыва в здании одной из многоэтажек началось сильное возгорание, которое охватило несколько квартир», — говорится в публикации.

Местные жители также рассказали, что после мощного взрыва начался пожар на балконе на уровне шестого этажа, помимо этого в результате падения обломков внизу загорелось несколько автомобилей. По информации SHOT, на место уже прибыли экстренные службы, людей эвакуируют.

Точное число пострадавших пока неизвестно, официальная информация на этот счет не поступала.

Незадолго до этого администрация города сообщала, что в Курске сработали системы противовоздушной обороны. Местных жителей призвали быть осторожными и бдительными.

Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по территории предприятия АО «Промсахар» в поселке Куйбышева Рыльского района, в результате чего пострадал 41-летний инженер. Бригада скорой доставила его в Курскую областную больницу.

Ранее три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область.

