Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

11 августа система противовоздушной обороны сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины в Самарской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, обломки дронов были найдены в Большечерниговском районе. Пострадавших в результате атаки не было.

С начала месяца в Самарской области уже несколько раз объявляли угрозу атаки БПЛА. Первое объявление произошло в ночь на 2 августа, затем сигнал тревоги звучал утром 8 августа, местных жителей призвали сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных объектах. Опасность тогда сняли спустя несколько часов.

В ночь на 13 августа системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили над регионами страны 46 крылатых беспилотников Вооруженных сил Украины.

15 вражеских БПЛА самолетного типа были сбиты Брянской области, еще 11 беспилотников сбили над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также по два — над Крымом и Азовским морем.

Ранее сообщалось, что пожар начался в жилом доме в Курске после атаки ВСУ.