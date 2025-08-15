На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области
true
true
true
close
Zamir Usmanov/Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

11 августа система противовоздушной обороны сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины в Самарской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, обломки дронов были найдены в Большечерниговском районе. Пострадавших в результате атаки не было.

С начала месяца в Самарской области уже несколько раз объявляли угрозу атаки БПЛА. Первое объявление произошло в ночь на 2 августа, затем сигнал тревоги звучал утром 8 августа, местных жителей призвали сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных объектах. Опасность тогда сняли спустя несколько часов.

В ночь на 13 августа системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили над регионами страны 46 крылатых беспилотников Вооруженных сил Украины.

15 вражеских БПЛА самолетного типа были сбиты Брянской области, еще 11 беспилотников сбили над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также по два — над Крымом и Азовским морем.

Ранее сообщалось, что пожар начался в жилом доме в Курске после атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами