Над Самарской областью сбили два беспилотника

Федорищев: силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Самарской области
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Обломки дронов были найдены в Большечерниговском районе Самарской области.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы», — написал глава региона.

С начала месяца в Самарской области уже несколько раз объявляли угрозу атаки беспилотников. Первое объявление произошло в ночь на 2 августа, затем сигнал тревоги звучал утром 8 числа, когда жителей призвали сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных объектах. Опасность тогда сняли спустя несколько часов.

11 августа пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что средства ПВО в течение ночи ликвидировали 32 украинских дрона над российскими регионами.

Ранее в Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
