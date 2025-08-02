В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

В Самарской области объявили режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

2 августа губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении в Липецке, а также в муниципальных районах и образованиях Липецкой области красного уровня угрозы атаки беспилотников.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 1 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа. По информации военного ведомства, 31 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем. Кроме того, три беспилотника были сбиты над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

Ранее в Ростовской области объявили ракетную опасность.