На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Системы ПВО за ночь сбили почти 50 беспилотников ВСУ над Россией

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили над РФ 46 украинских беспилотников
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

В ночь на 13 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили над регионами страны 46 крылатых беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в период с 22:35 до 6:05 мск российские военные ликвидировали 15 дронов над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также по два — над Крымом и Азовским морем.

По данным оперштаба Краснодарского края, обломки одного из БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, в результате чего загорелся автомобиль «Газель».

А в Волгограде части дрона рухнули на крышу многоэтажного здания, в связи с чем спасатели провели эвакуацию дома и вывели жильцов.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами