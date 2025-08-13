Системы ПВО за ночь сбили почти 50 беспилотников ВСУ над Россией

В ночь на 13 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили над регионами страны 46 крылатых беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в период с 22:35 до 6:05 мск российские военные ликвидировали 15 дронов над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также по два — над Крымом и Азовским морем.

По данным оперштаба Краснодарского края, обломки одного из БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, в результате чего загорелся автомобиль «Газель».

А в Волгограде части дрона рухнули на крышу многоэтажного здания, в связи с чем спасатели провели эвакуацию дома и вывели жильцов.

