Хинштейн подтвердил атаку БПЛА на жилой дом в Курске

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал жилой дом в Курске, после чего начался пожар

Сенатор Александр Хинштейн подтвердил факт атаки украинского беспилотника на жилой дом в Курске, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным политика, удар по многоэтажному зданию в Железнодорожном районе произошел ночью и вызвал возгорание на четырех верхних этажах. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, всем оказывается медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.

«Сейчас на месте работают оперативные службы. Пожарные ликвидируют огонь. Утром будет проведен подомовой обход. Комиссия зафиксирует все повреждения. Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья», — написал Хинштейн.

О пожаре в результате атаки беспилотника ВСУ на Курск ранее сообщил Telegram-канал SHOT.

В последнее время участились случаи атак украинских дронов на жилые дома. Так, 14 августа удар был нанесен по жилому дому в Ростове-на-Дону, после этого в небо поднялось облако дыма. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Госдуме предрекли ВСУ ответ на удары по Белгороду и Ростову-на-Дону.