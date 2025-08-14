Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн: три человека ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область три человека получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио губернатора сообщил, что в результате удара по Рыльскому району ранения получила семейная пара. У мужчины и женщины 42 лет диагностированы осколочные ранения средней степени тяжести.

Кроме того, еще одна атака с применением беспилотного летательного аппарата произошла в селе Званное Глушковского района. В результате данного удара пострадал 75-летний мужчина, который в момент атаки ехал по дороге на велосипеде. Он получил легкие ранения.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

14 августа в период с 17:00 до 20:00 мск над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников.

Ранее ВСУ предприняли попытку прорваться в Теткино в Курской области.