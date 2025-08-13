На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Курска выступили против «дружбы» с родным городом наемников ВСУ

Жители Курска призвали отменить побратимство с колумбийским городом Ибаге
Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Курска выступили против побратимства с Ибаге в Колумбии, который оказался родным городом наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие во вторжении в Курскую область. Об этом пишет издание «Подъем».

Отмечается, что жители российского региона активно обсуждают в сети, что наемники ВСУ из Ибаге участвовали во вторжении в Курскую область и продолжают воевать против армии РФ в рядах ВСУ. Общественники призывают отменить побратимство с этим колумбийским городом.

В свою очередь в Курском городском Собрании депутатов заявили, что не получали никаких официальных жалоб от жителей. Депутаты подчеркнули, что Ибаге является важным финансово-экономическим центром Колумбии и возглавляет местный рейтинг инвестиционной привлекательности.

13 августа Telegram-канал Mash сообщил, что город Ибаге в Колумбии официально стал побратимом Курска. Стороны рассчитывают, что партнерство поспособствует сотрудничеству в сельском хозяйстве, инвестициях, IT, образовании, науке, культуре и туризме.

Отмечается, что Ибаге стал первым городом, который согласился на сотрудничество с Курском после серии аналогичных предложений десяткам других стран. При этом, как отметил Mash, колумбийские контрактники с прошлого августа активно участвовали во вторжении в Курскую область. За время конфликта Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали около 259 таких наемников, в том числе уроженцев Ибаге.

Ранее президент Колумбии Петро направил в парламент проект о запрете наемничества.

