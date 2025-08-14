В Курской области при ударе ВСУ по предприятию пострадал инженер

Хинштейн: инженер получил ранение при ударе ВСУ по предприятию в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по территории предприятия АО «Промсахар» в поселке Куйбышева Рыльского района Курской области, в результате чего пострадал 41-летний инженер. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«У него (инженера — «Газета.Ru») минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение левой кисти, перелом первой пястной кости, сквозное непроникающее ранение грудной клетки. Бригада скорой доставляет его в Курскую областную больницу», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что жителям Курской области нужно сохранять бдительность в условиях продолжающихся ударов по мирным объектам.

8 августа Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие обстреляли хутор Звягин в Рыльском районе Курской области. По его словам, в результате атаки пострадала 66-летняя женщина.

Ранее Лукашенко назвал ошибкой нападение Украины на Курскую область.