Глава Крыма назвал число бойцов, возвращающихся в регион после обмена с Украиной

Аксенов: в ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 военнослужащих

По итогам состоявшегося 14 августа обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной в Крым возвращаются 59 военнослужащих. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов своем Telegram-канале.

По его словам, 59 человек — это граждане России, жители полуострова, которые были приговорены властями Украины к длительным срокам заключения.

Аксенов добавил, что благодаря масштабной системной работе, личному поручению президента России Владимира Путина, действиям директора ФСБ России Александра Бортникова и работе министерства обороны РФ освобожденные крымчане возвращаются домой.

14 августа Минобороны РФ сообщило, что российская сторона вернула 84 военных с территории Украины, взамен переданы 84 пленных. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии.

Ранее появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из украинского плена.