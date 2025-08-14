На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из украинского плена

Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена ВСУ
true
true
true
close
Минобороны России

Министерство обороны России обнародовало видео с бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ, вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах солдаты с накинутыми на спины флагами России заходят в автобус.

По данным ведомства, российская сторона вернула 84 военных с территории Украины, взамен переданы 84 пленных. В публикации говорится, что посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

До этого сообщалось, что в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле 23 июля, сторонам удалось договориться об очередном обмене пленными по формуле «1200 на 1200».

6 августа RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев отказался от тысячи солдат ВСУ, попросту вычеркнув их из списков на обмен. Допускается, что вместо них украинские власти могли внести других людей. Причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

Ранее Россия вызволила из плена информатора, служившего в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами