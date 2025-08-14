Появилось видео с бойцами ВС РФ, вернувшимися из украинского плена

Министерство обороны России обнародовало видео с бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ, вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах солдаты с накинутыми на спины флагами России заходят в автобус.

По данным ведомства, российская сторона вернула 84 военных с территории Украины, взамен переданы 84 пленных. В публикации говорится, что посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

До этого сообщалось, что в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле 23 июля, сторонам удалось договориться об очередном обмене пленными по формуле «1200 на 1200».

6 августа RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев отказался от тысячи солдат ВСУ, попросту вычеркнув их из списков на обмен. Допускается, что вместо них украинские власти могли внести других людей. Причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

Ранее Россия вызволила из плена информатора, служившего в ВСУ.