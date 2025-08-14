На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ухте объявили беспилотную опасность

В Ухте в Республике Коми объявлена беспилотная опасность
Inna Varenytsia/Reuters

В Ухте в Республике Коми объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщила администрация муниципального округа «Ухта» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Объявлена беспилотная опасность. Напоминаем, не снимайте видео и не выкладывайте в социальные сети», — говорится в публикации.

В администрации напомнили, что распространение информации о действиях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может привести к административной или уголовной ответственности.

Также жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать порядок действий при обнаружении дронов.

12 августа врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что на территории производственного предприятия в Ухте, которое атаковал украинский беспилотник, ликвидируются последствия атаки. По его словам, перебоев с поставкой топлива на территории республики не ожидается, ситуация находится под контролем властей.

10 августа Коми впервые подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Один из дронов упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать. По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye.

Ранее в Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобиль с женщиной и ребенком.

