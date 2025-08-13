На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобиль с женщиной и ребенком

В брянском селе женщина с ребенком пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобиль
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В селе Чуровичи Климовского района Брянской области украинские военные с помощью FPV-дронов атаковали автомобиль, в котором были женщина и несовершеннолетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки гражданские пострадали. Они были доставлены в больницу и обследованы врачами. Жизни и здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает, отметил чиновник.

Также он рассказал, что в этом населенном пункте из-за атаки FPV-дрона ВСУ загорелась кровля административного здания. Никто не пострадал.

Кроме того, губернатор сообщил, что в селе Полевые Новоселки Суземского района дроны нанесли удары по территории сельхозпредприятия. Находившиеся там два автомобиля получили значительные повреждения.

13 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Белгород, в результате чего пострадала мирная жительница. При ударе БПЛА по частному дому женщина получила баротравму.

Ранее в ДНР четыре ребенка получили ранения из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами