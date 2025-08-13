В Брянской области дроны ВСУ атаковали автомобиль с женщиной и ребенком

В селе Чуровичи Климовского района Брянской области украинские военные с помощью FPV-дронов атаковали автомобиль, в котором были женщина и несовершеннолетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате атаки гражданские пострадали. Они были доставлены в больницу и обследованы врачами. Жизни и здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает, отметил чиновник.
Также он рассказал, что в этом населенном пункте из-за атаки FPV-дрона ВСУ загорелась кровля административного здания. Никто не пострадал.
Кроме того, губернатор сообщил, что в селе Полевые Новоселки Суземского района дроны нанесли удары по территории сельхозпредприятия. Находившиеся там два автомобиля получили значительные повреждения.
13 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Белгород, в результате чего пострадала мирная жительница. При ударе БПЛА по частному дому женщина получила баротравму.
Ранее в ДНР четыре ребенка получили ранения из-за сброса взрывчатки с дрона ВСУ.