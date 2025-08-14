В РФ разрабатывают новый корабль для решения задач в океанской зоне

Новый перспективный корабль дальней океанской зоны разрабатывается для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время специалисты находятся на этапе завершения технического проекта. При этом есть все основания полагать, что технический проект будет завершен в установленные сроки.

«С его завершением, уже в рамках следующей программы, мы заложим этот корабль для ВМФ России», — сказал Моисеев.

Он объявил о разработке нового корабля во время выступления на церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько». Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге.

13 августа журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщили, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания в море после ремонта в августе–сентябре текущего года. В данный момент специалисты проверяют все системы и оборудование корабля. Кроме того, «готовится сдаточная команда», уточнил источник агентства.

Ранее на главную базу подводных сил Северного флота РФ прибыл новейший российский подводный крейсер.