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Новейший российская подлодка прибыла в главную базу подводных сил Северного флота

Северный флот: атомоход «Князь Пожарский» прибыл в Гаджиево
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач», — поделились в пресс-службе.

Как отметил командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко, «Князь Пожарский» войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения, которые составляют основу морских стратегических ядерных сил Российской Федерации.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что две американских атомных подводных лодки находятся вблизи России.

В пятницу президент США объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующих районах» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об «игре ультиматумов».

Ранее госсекретарь США Рубио усомнился, что слова Медведева о Трампе отражают позицию России.

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