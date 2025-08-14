В Минобороны назвали число сбитых за утро украинских БПЛА

В период с 8.00 до 11.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над территорией России. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем ежедневном релизе.

Семь украинских беспилотников сбили над территорией Белгородской области и один БПЛА – над Курской.

За ночь над российскими регионами подавили 44 украинских беспилотника, уточнили в оборонном ведомстве. По информации Минобороны, в период с 20:00 до 7:00 мск российские военные ликвидировали 14 дронов над акваторией Черного моря, 9 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Крыма, 7 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Белгородской области, а также 1 — над акваторией Азовского моря.

Накануне российские ПВО сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что госучреждения в Белгороде перевели на дистанционный режим работы на фоне атак ВСУ.