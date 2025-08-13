На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные за сутки сбили 240 украинских дронов

Минобороны: средства ПВО в ходе спецоперации за сутки сбили 240 украинских дронов
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России поразили пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 136 районах.

В операции участвовали боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с февраля 2022 года российские войска уничтожили 665 самолетов, 283 вертолета, 76 916 беспилотных летательных аппаратов и другой техники.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства дронов аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов.

Ранее в МИД РФ предупредили о возможных провокациях ВСУ в преддверии встречи Путина и Трампа.

СВО: последние новости
